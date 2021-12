Meta Quest : les Avatars de Meta dispos pour les devs Unity, et Among Us s’annonce en VR (trailer)

Meta vient d’annoncer que les Meta Avatars (anciennement Oculus Avatars 2.0) sont désormais disponibles pour les développeurs codant avec le moteur de rendu Unity. Les développeurs Unity pourront donc utiliser le Meta Avatar SDK afin d’intégrer les avatars « standards » du Meta Quest dans leurs applications, ce qui devrait améliorer l’uniformisation des avatars sur la plateforme (certaines apps disposent toujours de leur propre outil de création d’avatars).

A noter enfin que le Meta Avatar SDK devrait être compatible avec le moteur Unreal Engine dans le courant de l’année prochaine.



L’info Meta Quest, c’est aussi le premier trailer du très populaire Among Us… dans sa version VR ! Le jeu multijoueurs du studio Innersloth a généré un buzz immense durant la période de confinement, les mécaniques du jeu (qui favorisent les petites trahisons entre amis) étant propices à nombre de situations particulièrement cocasses. Among Us Vr sera disponible sur PCVR (via Steam VR), PlayStation VR et Meta Quest.