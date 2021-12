Un Canadien inculpé pour des cyberattaques menées au Canada et aux États-Unis

Un Canadien, dont l’identité n’est pas dévoilée publiquement, a été arrêté et inculpé pour avoir mené plusieurs attaques ransomwares au Canada et aux États-Unis. Cela fait suite à une enquête internationale de près de deux ans, a annoncé la police régionale.

Inculpation pour un Canadien auteur de plusieurs attaques de type ransomware

L’enquête a déterminé que cet individu originaire de l’Ontario était responsable de plusieurs attaques de type ransomware touchant des entreprises, des organismes gouvernementaux et des particuliers au Canada ainsi que des cybercrimes aux États-Unis. L’homme de 31 ans a été arrêté au terme d’une enquête longue de 23 mois, menée avec l’aide de la Gendarmerie royale nationale (GRC, police fédérale) et de la police fédérale américaine (FBI). Le FBI avait contacté en janvier 2020 la police régionale de l’Ontario au sujet d’attaques ransomware commises à partir du Canada.

L’homme a été inculpé de « fraude », « possession d’un dispositif permettant l’utilisation non autorisée d’un ordinateur ou la commission d’un méfait » et « utilisation non autorisée d’un ordinateur ». Il est actuellement en détention et doit comparaître de nouveau devant la Cour de justice de l’Ontario à une date qui n’a pas été précisée.

Depuis 2019, la police de l’Ontario a observé une hausse de 140% du nombre de signalements de ce type d’infractions. Et lors de la première moitié de 2021, les attaques de type ransomware ont augmenté de 151% à l’échelle mondiale par rapport à cette même période en 2020, selon des chiffres du Centre canadien pour la cybersécurité. Ce dernier a recensé 235 incidents liés à des ransomwares au Canada en 2021, et plus de la moitié étaient des fournisseurs d’infrastructures essentielles.

La majorité de ces attaques, qui peuvent entraîner de « graves répercussions financières », ne sont toutefois pas signalées, rappelle l’autorité canadienne en matière de cybersécurité. Celles notifiées au premier semestre par les établissements financiers opérant aux États-Unis ont été évaluées à 590 millions de dollars.