Maloka : une app de méditation sur Meta Quest avec la voix de Neil deGrasse Tyson (trailer)

« Zen, soyons Zen… » nous conseille Zazie, et nous on est bien d’accord avec ça. Quoi de mieux pour atteindre la zénitude qu’une application VR pour la médiation ? Certes ces apps ont un peu tendance à toutes se ressembler (choix de plusieurs paysages avec des musiques planantes en fond sonore), mais Maloka tente vraiment de se distinguer de la masse avec ses bonhommes mignons et ses décors souvent psychédéliques pulsant doucement au son de la musique.

On y trouve aussi l’île du zen, que l’on pourra customiser à sa guise afin de se fabriquer son petit cocon douillet, bien à l’abris de toutes les méchancetés de ce monde. On note aussi que dans Maloka, le chercheur de zen est invité… à ne pas fermer les yeux (sinon, à quoi ça sert la VR j’vous l’demande !). Et puis aussi, quelle autre app de méditation peut se targuer de nous faire entendre le timbre profond du physicien et présentateur Neil deGrasse Tyson, qui fait ici la voix… de l’univers (la boucle est bouclée). Le très prometteur Maloka arrivera sur Meta Quest 1&2 le 14 décembre prochain.