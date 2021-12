The Boys saison 3 : présentation de Blue Hawk, nouveau super-déjanté ultra conservateur

La fine équipe de The Boys se prépare pour son grand retour dans une saison 3 qui s’annonce tout aussi politiquement incorrecte que les 2 saisons précédentes. La bande de super-héros super-toxiques va largement s’élargir dans la saison 3 : tiré du Comics original, Soldier Boy (Jensen Ackles) s’annonce comme un super-héros passablement crétin, Gunpowder (Patrick Flannery) est un cracheur de feu et Supersonic (Miles Gaston Villanueva) est un ex de Stella.

La plus sulfureuse des nouvelles recrues devrait être cependant Blue Hawk, un patriote ultra conservateur pas vraiment inclusif voire limite raciste, qui sera peut-être l’occasion pour les showrunners de lancer des petites piques contres les violences policières aux Etats-Unis. Le nouveau super (méchant, gentil ? Ce n’est jamais très clair dans The Boys) sera interprété à l’écran par l’acteur Nick Wechsler.

The Boys saison 3 n’a pas encore de date de sortie précise, mais la multiplication des annonces sur le casting laisse clairement entendre que l’on n’ira sans doute pas au delà de l’année 2022.