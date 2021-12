Shang-Chi 2 est officiellement en préparation, annonce Marvel

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux aura bien le droit à une suite. Marvel annonce aujourd’hui que le deuxième film est actuellement en préparation. Le réalisateur Destin Daniel Cretton, qui s’était occupé du premier, sera une nouvelle fois aux commandes. Il va réaliser et écrire le scénario.

Feu vert accordé pour Shang-Chi 2

Destin Daniel Cretton a en réalité signé un accord global exclusif de plusieurs années avec Marvel Studios et Onyx Collective de Hulu. Ce nouvel accord permettra au réalisateur de développer des projets télévisés à la fois pour Marvel Studios sur Disney+ et pour Onyx Collective sur Hulu et d’autres plateformes de streaming.

« Destin est un collaborateur extraordinaire qui a apporté une perspective et des compétences uniques à Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux. Nous avons passé un moment fantastique à travailler ensemble sur le film et il a tellement d’idées intrigantes d’histoires à faire vivre sur Disney+, nous sommes donc ravis de développer notre relation avec lui et nous avons hâte de commencer », a déclaré Kevin Feige, président de Marvel Studios. Il n’y a pour l’instant aucune information sur Shang-Chi 2.

Le premier film a vu le jour au cinéma le 1er septembre dernier. Il a reçu de bonnes critiques. En France par exemple, la note du public sur AlloCiné est de 4/5. Pour ce qui est du box-office mondial, le film a généré 431,91 millions de dollars de recettes.