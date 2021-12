Exynos Auto : Samsung dévoile de nouveaux processeurs pour l’automobile (5G, IA, etc.)

Samsung vient de dévoiler de nouvelles puces dédiées au secteur de l’automobile. Les Exynos Auto T5123 et Exynos Auto V7 concernent principalement les fonctions embarquées (en connectivité ou pas) à bord des véhicules, deux SoC accompagnés d’une tout nouveau contrôleur d’alimentation PMIC, le S2VPS01.

L’Exynos Auto T5123 est plutôt dédié aux fonctions nécessitant une connexion solide au réseau, ce qui explique sa compatibilité avec la 5G (jusqu’à 5,1 Gbps en download), tandis que l’Exynos Auto V7 est plus particulièrement conçu pour les tâches plus lourdes ou s’appuyant sur des calculs d’IA. Jaehong Park, qui a supervisé le développement de ces puces, décrit le champ d’applications des nouveaux composants : « Des technologies automobiles plus intelligentes et plus connectées pour des expériences embarquées enrichies, notamment en matière de divertissement, de sécurité et de confort, deviennent des caractéristiques essentielles sur la route ».

En terme d’architecture, Exynos Auto T5123 est basé sur deux cœurs CPU ARM Cortex-A55 et adresse de la RAM LPDDR4X, sans oublier l’intégration du GNSS (système de navigation par satellite). L’Exynos Auto V7 est composé d’un CPU à huit cœurs ARM Cortex-A76 (1,5 GHz pour chaque coeur), d’un GPU intégré à 11 cœurs ARM Mali G76 (capable d’assurer par exemple l’affichage tête haute sur le pare brise, et d’un NPU (Neural Processing Unit) dédié aux calculs d’IA, à la reco faciale voire gestuelle.