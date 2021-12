Ultrawings 2 : le Flight Simulator en low-poly s’annonce sur Meta Quest 2 (trailer)

Ultrawings 2 décolle enfin sur Meta Quest 2 (Oculus Quest) ! Ce jeu d’avion aux graphismes low-poly et au gameplay de type arcade nous revient dans un second opus largement amélioré si l’on s’en tient au premier trailer de gameplay. Toujours en low poly, le jeu du studio Big Planet affiche tout de même cette fois un niveau de réalisation un peu plus en phase de ce que l’on est en droit d’attendre du Meta Quest 2 (pas de version Meta Quest premier du nom). Les appareils sont mieux modélisés, et en plus grand nombre (de l’hélico à l’ULM en passant par le biplan), les nuages sont vraiment réalistes, et les épreuves devraient inclure des combats aériens. Espérons juste que le motion-sickening sera bien contenu.



Ultra Wings 2 sera disponible sur Meta Quest 2 durant le mois de février 2022. La version PCVR devrait arriver dans la foulée.