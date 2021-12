La moto électrique Voxan Wattman bat records sur records

Qui a dit que les motos électriques manquaient de punch par rapport à leurs homologues thermiques ? Entre les 16 et 23 novembre, sur le prestigieux Kennedy Space Center, le champion Max Biaggi a pulvérisé un nombre incroyable de records au guidon d’une moto électrique Voxan Wattman, et ce dans les trois versions du véhicule d’essai (carénée, semi-carénée, et non carénée). Le moteur de la Voxan développe une puissance de 317 kW (425 chevaux) avec une batterie de 15,9 kWh à peine, le tout étant refroidi par Carboglace (glace carbonique).

21 records ont été battus durant ces quelques jours, dont un record total de vitesse établi avec la version semi-carénée de la Voxan Wattman, soit un record officiel de 455,737 km/h (et 470,257 km/h mesuré au GPS). Le précédent record de 407 km/h, déjà tenu par une Voxan, est donc pulvérisé. En version non carénée, la Voxan Wattman a tout de même atteint les 369,626 km/h. Là encore un record mondial. On note que tous ces records ont été établis sur la base de départs lancés qui respectent les règles de la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) : le temps de passage retenu est fixé à partir de la moyenne de deux départs.

A quand des championnats de Moto avec ces bolides électriques ?