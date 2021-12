Samsung propose la bêta d’Android 12 (One UI 4) pour les Galaxy S10

C’est au tour des Galaxy S10 d’avoir le droit à Android 12 avec la surcouche One UI 4, d’abord en version bêta. Samsung a déjà proposé la version finale pour ses Galaxy S21 et poursuit ses tests avec ses autres modèles.

Une première bêta pour Android 12 sur les Galaxy S10

À l’instar des Galaxy Note 20 il y a quelques semaines, Samsung propose d’abord la bêta d’Android 12 sur les Galaxy S10 pour les utilisateurs qui sont en Corée du Sud. Le groupe ne dit pas encore quand les autres pays pourront en profiter, mais cela ne devrait pas tarder. Cela concerne en tout cas trois modèles : Galaxy S10, Galaxy S10e et Galaxy S10+.

Si vous êtes par hasard en Corée du Sud, vous pouvez vous rendre dans l’application Samsung Members puis rejoindre le programme de bêta. Vous pourrez ensuite tester Android 12.

La surcouche One UI 4 de Samsung n’apporte pas de nouveaux changements significatifs. Néanmoins, le constructeur a fait le nécessaire pour incorporer les meilleurs éléments d’Android 12, notamment sa propre version de Material You, le tableau de bord de la vie privée, l’ombre de notification modifiée et le panneau des paramètres rapides.

À quand peut-on s’attendre à la disponibilité de la version finale ? Si l’on se base sur la première bêta et la sortie finale pour les Galaxy S21, la version stable d’Android 12 pour les Galaxy S10 devrait arriver autour du mois de février. Mais Samsung n’a pas encore donné un créneau précis.