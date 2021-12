Gaming VR : Cities Skylines et The Last Clockwinder sur Meta Quest 2, et du gameplay cross-platform pour After the Fall (trailers)

L’actualité VR est une nouvelle fois chargée en cette fin de semaine. Deux nouveautés intéressantes pointent le bout de leur pixels virtuels sur Meta Quest 2, avec notamment Cities : VR qui n’est autre que la version VR de Cities : Skyline, soit un jeu de gestion de ville de type Sim-City, forcément en plus immersif sous le casque. La sortie du jeu est fixée au printemps 2022.



The Last Clockwinder est un puzzle game au principe de gameplay taillé pour la VR. Le joueur incarne une sorte de robot qui peut se dédoubler à l’infini (enfin pas tout à fait) afin de réaliser des objectifs dans chaque niveau. Le principe de jeu est ultra malin et colle bien à la VR, et pour ne rien gâcher, la direction artistique s’annonce superbe et nous fait penser à du Miyazaki. The Last Clockwinder sera disponible sur Meta Quest 2 et PCVR durant l’été 2022.



Sur le front des sorties Le FPS coopératif After The Fall dévoile une séquence de gameplay cross-platform, ce qui permet de jeter un œil sur le rendu visuel des versions Meta Quest 2, PSVR et PCVR. After the Fall sera dispo sur Meta Quest 2, PCVR (Steam VR) et PSVR le 9 décembre prochain.



Pour finir cette tournée des popottes virtuelles, sachez que la petite souris chevalier de Moss Book II a enfin une date de sortie sur PlayStation VR. La sortie du jeu est donc désormais prévue pour le printemps 2022.