L’Amazon Appstore est hors-service sur Android 12

Les utilisateurs qui ont installé Android 12 ont eu la mauvaise surprise de voir des problèmes avec l’Amazon Appstore. La boutique d’applications du commerçant en ligne ne fonctionne tout simplement plus.

Plusieurs témoignages d’utilisateurs signalent que l’Amazon Appstore n’est pas pleinement compatible avec Android 12. Le problème a été confirmé par Amazon, le groupe indiquant être au courant. « Nous sommes aussi très excités par Android 12. Malheureusement, nous travaillons sur certains problèmes. Merci de votre patience pendant que nous récupérons votre Appstore », peut-on lire dans une note.

Le problème avait été pour la première fois reconnu il y a quelques semaines maintenant. Malheureusement, il n’y a toujours pas de correctif. Qu’est-ce qui coince ? Il semble que la solution DRM d’Amazon ne fonctionne pas correctement avec Android 12, ce qui entraîne des problèmes avec les applications gratuites et payantes téléchargées depuis la boutique.

Depuis, l’information a été reprise par quelques sites et le groupe a encore réagi. Il déclare à 9to5Google : « Nous sommes conscients et travaillons à la résolution d’un problème qui a un impact sur les performances et le lancement des applications pour un petit nombre d’utilisateurs de l’Amazon Appstore qui ont effectué la mise à niveau vers Android 12 sur leurs appareils mobiles. Ce problème n’a pas d’impact sur les tablettes Amazon Fire ou les appareils Fire TV ».