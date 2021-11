Les employés de SpaceX n’ont sans doute pas passé un très bon Black Friday. En cause, un email alarmiste d’Elon Musk envoyé à toutes les équipes. Le patron de SpaceX y affirme en substance que les difficultés de production en série du moteur Raptor, qui doit équiper la fusée Starship, pourraient pousser SpaceX au bord de la faillite. Musk précise bien que cette hypothèse sinistre se produira seulement et seulement si l’entreprise spatiale ne parvient pas à un rendement de production suffisant.

Test de mise à feu du moteur Raptor du Starship, le 17 novembre

Le calcul est simple pour Musk : afin de rester à flot, SpaceX doit faire décoller son lanceur Starship au moins toutes les deux semaines en 2022, ce qui signifie que la capacité de production des moteurs Raptor doit suivre la même cadence… ce qui ne serait clairement pas le cas à l’heure actuelle. L’heure est grave : deux cadres dirigeants de SpaceX (dont un qui travaillait sur le développement du Raptor) auraient récemment quitté la société et les soucis sur les lignes de production seraient « bien plus sévères que ce qui avait été reporté » indique Musk dans son mail.

Confronté à une situation d’extrême urgence, Elon Musk annonce qu’il passera tout son prochain week-end , y compris la nuit, sur la ligne de montage du Raptor, et enjoint ses employés à « monter sur le pont » afin de résoudre cette situation critique. « Nous avons besoin de toutes les mains disponibles pour réparer ce qui est, franchement, un désastre » ajoute un Elon Musk que l’on a rarement vu autant en panique. Musk rappelle au passage que le Starship est le seul lanceur capable d’envoyer en orbite les satellites Starlink dans leur version V2, des engins beaucoup plus massifs que les satellites Starlink déjà opérationnels. En outre, ces satellites V2 seraient nécessaires pour rendre Starlink rentable à terme, et aussi pour garantir la bande passante annoncée face à l’afflux des abonnements.

Malgré le ton catastrophiste d’Elon Musk, on se gardera bien d’annoncer la mort imminente de SpaceX. En 2018 déjà, l’entrepreneur visionnaire avait fait le coup de la communication interne annonçant la fin du monde (et la banqueroute). Tesla risquait alors de frôler la faillite selon Musk. L’entreprise vaut aujourd’hui plus de 1000 milliards de dollars.