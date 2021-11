Halo Infinite fait sa pub en réalité augmentée sur un stade de Foot US

Le mode campagne d’Halo Infinite sera disponible sur Xbox Series X et Series S le 8 décembre prochain, et Microsoft tient à ce que cela se sache. Juste avant le match de football universitaire opposant les Ducks de l’Oregon et l’Oregon State, un vaisseau Pelican tiré du jeu Halo est apparu en réalité augmentée sur l’écran géant du stade tandis qu’un Master Chief en chair et en os faisait mine d’assister à la scène. Le vaisseau AR a alors affiché Halo Infinite puis le symbole des Oregon Ducks avant de retourner affronter les terribles Brutes, Grunts et autres Covenants.

Xbox joue gros avec sa franchise la plus emblématique, et il semble que ce soit globalement très bien parti : les retours du multi sont très positifs et les premières missions de la campagne solo s’avèrent aussi très rassurants, surtout en terme de gunplay et d’IA des adversaires. Halo Infinite sera disponible le 8 décembre prochain sur Xbox Series, PC et bien entendu aussi sur le Xbox Game Pass.

Et en prime, le superbe trailer de lancement du jeu :