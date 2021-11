Une planète géante risque de s’écraser sur son étoile

Le 13 mai 2020, le télescope spatial Tess a commencé à observer une étoile dénommée TOI-2109, qui est une fois et demie plus massive que notre Soleil et située à 855 années-lumière environ de notre Système solaire. Pendant un mois, ce télescope a recueilli des mesures de luminosité de l’étoile, qui ont abouti à la découverte d’une nouvelle planète.

En fait, les scientifiques ont utilisé la méthode des transits pour débusquer la planète qui orbitait autour de l’étoile TOI-2109. En quelques mots, cette méthode détermine la présence d’un objet autour d’une étoile en étudiant les variations de luminosité de cette étoile.

Une orbite extrêmement courte, une surface ultra chaude

Mais outre la présence de la planète, les chercheurs ont également réussi à déduire la période de révolution de cette planète. Ils ont découvert qu’elle accomplissait un tour complet sur son étoile en seulement 16 heures. Mais pas seulement. En réalisant des mesures sur diverses longueurs d’ondes optiques et infrarouge, les chercheurs ont pu déduire que la planète, qui fut baptisée TOI-2109b, était cinq fois plus massive et 35% plus grande que Jupiter. Elle orbiterait également à une distance extrêmement faible de son étoile, à 2.5 millions de kilomètres seulement.

En raison de cette orbite très serrée, la planète serait en rotation synchrone avec son étoile. Autrement dit, elle lui présenterait toujours la même face, créant un perpétuel côté jour et un perpétuel côté nuit. Or, la température sur le côté jour est estimée à 3 500°C, ce qui a classé cette planète parmi les « Jupiter ultra chaud ». En tout cas, les chercheurs pensent que l’orbite extrêmement courte de cette planète la ferait tomber dans son étoile d’ici quelques millions d’années. D’après l’auteur principal de l’étude, Ian Wong, « dans un an ou deux, si nous avons de la chance, nous serons peut-être en mesure de détecter comment la planète se rapproche de son étoile ».