🔥 [#BlackFriday] Bouygues Telecom propose aussi des forfaits 100/200/300 Go dès 9,99€

Bouygues Telecom a décidé de répondre aux forfaits en promotion de SFR RED pour le Black Friday. L’opérateur fait comme son concurrent au niveau des prix et du contenu des forfaits. Il se veut même un peu plus généreux pour Internet à l’étranger.

Des forfaits Bouygues Telecom en promo pour le Black Friday

On retrouve un premier forfait Bouygues Telecom à 9,99€/mois. Il inclut les appels, SMS et MMS en illimité en France métropolitaine. Le quota Internet est de 100 Go. Pour l’usage en Europe et dans les DOM, il y a aussi les appels, SMS et MMS en illimité. L’usage d’Internet se limite à 15 Go dans cette situation.

Il y a ensuite un forfait à 12,99€/mois. Il est identique au précédent, à l’exception du quota Internet. On retrouve 200 Go depuis la France métropolitaine et 20 Go depuis l’Europe et les DOM.

Enfin, le troisième forfait à 13,99€/mois ressemble aux précédents, avec là encore une différence pour Internet. L’enveloppe est de 300 Go en France métropolitaine et de 20 Go en Europe et dans les DOM. Étant donné qu’il y a une différence d’un euro avec le forfait avec 200 Go, celui-ci peut être plus intéressant, surtout pour les très gros consommateurs de contenus nécessitant une connexion.

Les forfaits B&You pour le Black Friday sont disponibles sur le site de Bouygues Telecom jusqu’au 29 novembre. Les offres sont sans engagement.