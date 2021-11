AT&T et Verizon proposent de limiter la puissance de leur 5G pour des raisons de sécurité aérienne

AT&T et Verizon, deux importants opérateurs américains, ont accepté de limiter la puissance de leurs antennes 5G au vu des craintes pour les interférences aériennes. Ce sera une réalité jusqu’en juillet 2022.

Des craintes avec la 5G et les avions

Verizon et AT&T devaient initialement commencer à utiliser le 5 décembre les bandes de fréquence 3,7-3,8 GHz, qui leur ont été attribuées en février à l’issue d’un appel d’offre de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Mais la FAA, l’agence chargée des réglementations et des contrôles concernant l’aviation civile aux États-Unis, a récemment émis un bulletin spécial, demandant des informations supplémentaires sur les instruments permettant de mesurer la distance d’un avion par rapport au sol et fonctionnant sur des bandes fréquence comprises entre 4,2 et 4,4 GHz. La FAA s’interroge sur les possibles interférences entre les bandes de fréquence utilisées pour la 5G et pour l’aviation.

« Bien qu’il n’y ait aucune preuve crédible de l’existence d’un problème d’interférence, nous avons convenu de prendre ces mesures supplémentaires pour répondre à toutes les inquiétudes sur la sécurité de la FAA », ont souligné AT&T et Verizon.

Il n’est pas encore clair si la proposition sera acceptée par la FAA, qui a averti les pilotes de la possibilité que « les interférences des émetteurs 5G et d’autres technologies puissent provoquer le dysfonctionnement de certains équipements de sécurité, les obligeant à prendre des mesures d’atténuation qui pourraient affecter les opérations de vol ». Après le 6 juillet, les deux opérateurs affirment qu’ils remettront tout en place « à moins qu’il existe des preuves crédibles que des interférences dans le monde réel se produiraient si les mesures d’atténuation étaient assouplies ».