Keanu Reeves fait un appel du pied en direction de Marvel

Les astres se rapprocheraient-ils ? Depuis plusieurs mois, des rumeurs récurrentes font état de tractations en coulisses des écuries DC et Marvel afin de s’attirer les bonnes grâces de l’acteur Keanu Reeves (Matrix, John Wick). Et ce dernier pourrait bien avoir fait son choix. Récemment interrogé par Esquire sur un possible contrat avec Marvel, Keanu Reeves a livré une réponse pleine d’enthousiasme : « Ce serait un honneur. Il y a des réalisateurs et des visionnaires vraiment extraordinaires et ils font quelque chose que personne n’a jamais vraiment fait. C’est spécial dans ce sens, en termes d’échelle, d’ambition, de production. Ce serait cool d’y participer. »



Est-ce à dire que DC serait boudé par l’acteur ? Difficile d’en savoir plus sachant que l’acteur était uniquement questionné sur un rapprochement avec Marvel, mais il ne fait guère de doutes que l’interprète de Neo est un vrai fan de la Maison des Idées. Keanu Reeves sera prochainement à l’affiche du Matrix Resurrections de Lana Wachowski.