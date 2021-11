Xiaomi rate (largement) ses objectifs de ventes de smartphones à cause de la pénurie de composants

Les analystes avaient vu juste en pointant du doigt Xiaomi comme l’un des fabricants les plus touchés par la pénurie de semi-conducteurs. Xiaomi vient en effet d’annoncer qu’il n’atteindra pas ses objectifs de ventes de smartphones sur l’année en cours, et pas d’un peu puisque la fourchette est de 10 à 20 millions d’exemplaires écoulés en moins par rapport à l’estimation initiale. Pour autant, les ventes de Xiaomi restent orientées à la hausse (+30%), mais cette croissance reste insuffisante pour passer la barre des 200 millions de smartphones écoulés sur l’année, et donc pour passer devant le rival Apple (second mondial derrière Samsung).

Xiaomi précise que la grave pénurie de composants est la principale cause de ces ventes en demi-teinte, et que ces difficultés pourraient perdurer jusqu’au troisième trimestre de l’année 2022 ! Le fabricant chinois est aujourd’hui le troisième vendeur mondial de smartphones, derrière Apple et Samsung.