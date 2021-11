Samsung construirait une seconde usine de composants au Texas

La pénurie actuelle de composants oblige les fournisseurs à prendre des décisions fortes. Si l’on en croit une source « proche du dossier » qui s’est confiée au Wall Sreet Journal, Samsung construirait dans la localité de Taylor (Texas) une immense usine de fabrication de composants dont le coût global avoisinerait 17 milliards de dollars (de la poche de Samsung). Le géant sud-coréen bénéficierait au passage des fortes incitations fiscales mises en place au niveau de la localité de Taylor (taxes sur la propriété baissées de 90% les 10 premières années).

L’usine de Samsung prévoirait d’embaucher 1800 employés et démarrerait la production en 2024 (les 1800 postes pourraient recouvrir aussi en partie les emplois nécessaires à la construction de l’usine). Les composants produits dans l’usine seraient avant tout destinés aux clients de Samsung et non à Samsung lui-même. Un porte parole de Samsung aurait toutefois précisé au Wall Street Journal que le choix de Taylor comme emplacement n’était pas encore définitif.

La supply chain de Samsung a déjà un pied aux Etats-Unis avec une usine située à Austin (toujours au Texas), et ce depuis des dizaines d’années.