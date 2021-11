Cloud : Ericsson rachète Vonage pour 6,2 milliards de dollars

Ericsson débute la semaine en annonçant avoir conclu un accord pour l’acquisition de Vonage, un spécialiste des communications sur le cloud, pour un montant de 6,2 milliards de dollars.

L’opération est une des plus importantes pour l’équipementier des télécoms mobiles suédois depuis plusieurs années et suit l’acquisition de l’américain Cradlepoint pour 1,1 milliard de dollars l’an dernier. « L’accord de fusion a été approuvé à l’unanimité par le conseil d’administration de Vonage », a déclaré Ericsson dans un communiqué.

Vonage a réalisé un chiffre d’affaires de 1,4 milliard de dollars sur les 12 mois allant de septembre 2020 à septembre 2021, avec une marge d’Ebitda de 14% et un flux de trésorerie disponible de 109 millions de dollars. Ericsson s’attend à ce que l’opération augmente son bénéfice par action, avant amortissement hors trésorerie, et son flux de trésorerie disponible à partir de 2024.

Börje Ekholm, le PDG d’Ericsson, déclare :

Le cœur de notre stratégie consiste à construire des réseaux mobiles de premier plan grâce à notre leadership technologique. Cela constitue la base de la création d’une entreprise. L’acquisition de Vonage est la prochaine étape dans la réalisation de cette priorité stratégique. Vonage nous donne une plateforme pour aider nos clients à monétiser les investissements dans le réseau, au profit des développeurs et des entreprises. Imaginez mettre la puissance et les capacités de la 5G, la plus grande plateforme d’innovation mondiale, à la portée des développeurs. Puis la soutenir avec les capacités avancées de Vonage, dans un monde de 8 milliards d’appareils connectés. Aujourd’hui, nous rendons cela possible.