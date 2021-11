La série live-action Cowboy Bebop adaptée du chef d’oeuvre de l’anime, est disponible depuis aujourd’hui sur la plateforme Netflix, et l’on est au moins sûr d’une chose : les médias français sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins emballés que les critiques américaines. Numerama parle ainsi d’un« immense gâchis » et de production « sans âme ». Le site évoque un « fiasco » et estime que « côté scénario, la subtilité est tombée dans un trou noir ». Seul satisfecit, l’« alchimie » palpable entre les personnages principaux.

Nos premiers retours sur #CowboyBebop ? C'est plein de bonne volonté, mais c'est mauvais. En particulier le rythme. Pour un titre avec une telle BO, c'est ironique. pic.twitter.com/yVs3h3tx14 — IGN France (@IGNFRA) November 19, 2021

On continue ce petit tour de table (et de massacre) avec IGN France, qui juge que la série est pleine de « bonne volonté », mais qu’au final « c’est mauvais ». IGN pointe aussi des soucis de rythme : « Pour un titre avec une telle BO, c’est ironique. » tacle le journaliste du site. L’avis n’est guère plus positif du côté d’Allociné : « Si la série débute par un épisode plutôt fidèle à la trame de l’anime, on constatera malheureusement que les libertés prises dans l’adaptation nous mènent irrémédiablement vers un final complètement raté, détournement grotesque d’un épisode majeur de l’anime ». La conclusion est cruelle : « Totalement inévitable, la comparaison avec l’oeuvre d’origine porte un coup fatal à cette adaptation qui laissera aux fans l’impression d’être passée complètement à côté de son sujet. »

La « tristitude », c’est quand Cowboy Bebop fait un flop

Premiere est un peu moins sévère, mais sans être vraiment conquis. Le site regrette que « Netflix n’a pas su capturer ni la magie ni l’âme de l’original », tout en considérant qu’au final la série est « un divertissement plaisant » et que les bastons sont « magnifiquement chorégraphiées ». Ouest France enfin est allé faire un petit tour du côté des réseaux sociaux et ce qu’il en rapporte n’est guère réjouissant : dans leur grande majorité, les fans français de l’anime trouvent l’adaptation ratée. Le journal estime en conclusion que « la principale erreur de ce Cowboy bebop est donc d’avoir voulu à la fois contenter les fans d’origine en tentant un copié collé raté de l’anime, tout en voulant séduire un nouveau public qui risque d’être surpris par ce melting-pot de références et d’ambiances. » Pas très jazzy tout ça…