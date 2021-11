Spotify ajoute l’affichage des paroles (et comble sa plus grosse lacune)

C’était l’une des critiques les plus récurrentes des utilisateurs du service : Spotify vient d’ajouter, enfin, l’affichage des paroles des morceaux, et cette fois dans de nombreux pays (dont la France). Mieux encore, cette nouvelle fonction est disponible à TOUS les utilisateurs de Spotify, y compris donc ceux qui ne sont pas des abonnés Premium. Le géant du streaming précise en outre que plus de la moitié de l’immense bibliothèque de morceaux dispose dorénavant de l’affichage des paroles. Le déploiement de cette fonction est d’ailleurs toujours en cours sur Android et iOS.



Pour l’occasion, Spotify diffuse aussi une petite vidéo tuto qui explique comment accéder à cette nouvelle fonction (ci-dessus). L’absence de paroles était l’un des rares points où Spotify trainait réellement la patte face à son principal concurrent Apple Music. Le service d’Apple affiche en effet les paroles des morceaux depuis 2018.