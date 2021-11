Windjammers 2 s’annonce aussi sur Xbox Series et sur le Game Pass ! (trailer)

Oh , la bonne nouvelle que voilà. Windjammers 2, la suite du célèbre jeu d’arcade de la Neo Geo, vient d’être confirmé sur PC, Xbox et sur le Xbox Game Pass (en day one comme on dit…). Lors de son annonce initiale il y a trois ans, le jeu avait été confirmé pour les plateformes Nintendo Switch, PlayStation 4 et PS5, et plus récemment sur Google Stadia. L’arrivée sur Xbox et surtout sur le Xbox Game Pass est donc une excellente nouvelle, d’autant plus que le jeu est réalisé par le studio français Dotemu, à qui l’on doit déjà le fantastique Street of Rage 4 (sans doute l’un des tous meilleurs jeux de la gen précédente).

Spécialiste du remake modernisé des vieilles gloires de l’arcade, Dotemu n’a pas perdu son mojo avec Windjammers 2. Le jeu a l’air absolument fantastique, sans changer d’un iota ce qui faisait les qualités du titre original (qui date de tout de même de 1994 !), soit un gameplay largement inspiré de Pong mais à la sauce « duel de frisbees à la plage ».

Profitant de l’annonce de l’arrivée du jeu sur Xbox, Dotemu lâche aussi un trailer de présentation de deux nouveaux personnages, soit Jodi Costa (qui était déjà dans le jeu d’origine) et un certain Sammy Ho, tous deux bénéficiant de leurs propres coups spéciaux. Windjammers 2 n’a pas encore de date de sortie, mais l’arrivée sur le Game Pass (confirmée par un trailer IDBox) laisse clairement entendre qu’il n’y en a plus pour très longtemps.