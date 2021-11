Microsoft révèle que les retours sont positifs concernant le déploiement de Windows 11, le groupe va donc proposer la mise à jour à davantage de personnes. Cela commence dès aujourd’hui.

Windows 11 débarque chez davantage d’utilisateurs

C’est sur son blog que Microsoft annonce accélérer le déploiement de Windows 11 :

Aujourd’hui, sur la base de l’expérience positive du déploiement de la mise à jour et des commentaires des utilisateurs que nous avons vus jusqu’à présent, nous accélérons le rythme du déploiement plus rapidement que nous l’avions prévu, et nous rendons maintenant la mise à niveau vers Windows 11 plus largement disponible pour les appareils Windows 10 éligibles.

Par « appareils Windows 10 éligibles », Microsoft note que ceux-ci doivent exécuter Windows 10 version 2004 (mise à jour de mai 2020) ou une version plus récente et avoir la mise à jour de sécurité du 14 septembre 2021. Et bien que la firme ne l’indique pas explicitement, la mise à jour ne sera disponible que pour les appareils qui remplissent les critères d’exigence de Microsoft en matière de processeur et d’autres spécifications techniques minimales du système.

Microsoft en profite pour rappeler que Windows 10 version 2004 atteindra la fin de la période de service le 14 décembre 2021, et ne recevra donc plus de nouvelles mises à jour après. C’est probablement un moyen pour inciter les utilisateurs à passer sur Windows 11 ou sur une version plus récente de Windows 10 si leurs ordinateurs ne sont pas à jour.