Samsung dévoile la liste des Galaxy qui auront Android 12

Samsung a partagé la liste de ses smartphones et tablettes Galaxy qui auront le droit à Android 12. La mise à jour est disponible depuis aujourd’hui sur les Galaxy S21, S21+ et S21+ Ultra. Elle arrivera plus tard sur d’autres supports.

Voici les appareils Galaxy de Samsung qui auront le droit à Android 12 :

Galaxy S :

Galaxy S20 — disponible dès maintenant

Galaxy S21+ — disponible dès maintenant

Galaxy S21 Ultra — disponible dès maintenant

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 FE

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S10+

Galaxy S10 5G

Galaxy Note :

Galaxy Note 20 — disponible en bêta

Galaxy Note 20 Ultra — disponible en bêta

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy Fold/ Z Fold :

Galaxy Z Fold 3 — disponible en bêta

Galaxy Fold

Galaxy Z Flip 3 — disponible en bêta

Galaxy A :

Galaxy A82 5G

Galaxy A72

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy A42 5G

Galaxy Tab :

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Samsung semble avoir malgré tout oublié quelques modèles dans sa liste. Où sont les Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip et Galaxy Z Flip 5G ? Ces smartphones sont récents, il serait très surprenant qu’ils n’aient pas le droit à Android 12. Mais pour une raison surprenante, Samsung ne les a pas mis dans sa liste. Il faut espérer que la situation va évoluer au fil des semaines.