Au Japon, les ventes de Xbox Series dépassent déjà les ventes totales de Xbox One !

Décidément, novembre est le mois des bonnes nouvelles pour Xbox. Famitsu vient de publier ses traditionnels classements des meilleures ventes consoles et jeux vidéo sur la semaine écoulée, et pour une fois, c’est bien Xbox qui se retrouve à la fête. Il s’avère en effet que les Xbox Series X et S se sont vendues à 116 122 exemplaires depuis le lancement de la console, un score qui dépasse les ventes TOTALES de Xbox One sur l’archipel. Les Xbox Series dépassent donc leur prédécesseur après à peine un an de disponibilité, mais il faut dire que la Xbox One est tout simplement la console qui s’est le plus mal vendue au Japon.

Dans le détail, ce sont les Xbox Series S qui cartonnent le plus , leur plus grande compacité étant un argument de poids dans un pays où le moindre m2 de surface habitable compte. La Xbox décolle donc (enfin) la pulpe du fond au Japon, et la progression est à ce point notable que le record établi par la Xbox première du nom a de grandes chances d’être explosé. La Xbox s’était en effet écoulée à 1/2 million d’exemplaires au Japon. Avec 116 000 ventes au compteur en un an, et alors même que cette première année a été très sage en exclusivités Microsoft Studios (Flight Simulator et Forza Horizon 5), il semble presqu’impossible que le demi-million ne soit pas dépassé…