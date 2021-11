Twitter sur le Web affiche désormais les images en taille réelle

Après iOS et Android il y a quelques mois, c’est au tour de la version Web de Twitter d’afficher les images en taille réelle. Le réseau social ne se met plus à les recadrer automatiquement quand elles s’affichent sur la timeline des utilisateurs.

« L’image semble bonne dans le compositeur de tweet ? C’est ainsi qu’elle apparaîtra sur la timeline », indique Twitter dans un tweet. Les utilisateurs n’ont rien à faire de particulier, l’affichage des images en taille réelle se met en place automatiquement. Il est bon de préciser que cela concerne les photos mises en ligne à partir de maintenant et non celles postées auparavant.

Même si les images occuperont probablement plus d’espace vertical dans la timeline des utilisateurs, il ne sera pas nécessaire de cliquer dessus pour les voir dans le format original.

This is now available on web!

Pic looking good in the Tweet composer? That’s how it will look on the timeline.

— Twitter Support (@TwitterSupport) November 10, 2021