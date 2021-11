Elves : les elfes de Noël ont de gros airs de Gremlins dans la prochaine production Netflix (trailer)

Elves, la prochaine série de Netflix, est une comédie horrifique mettant en scène une famille de la middle-class américaine aux prises avec des elfes de Noël bien vénères. Ces derniers ont beau avoir une petite bouille bien sympathiques, leurs comportements s’apparentent plus aux Gremlins du film de Joe Dante qu’aux lutins colorés qui suivent le traineau du bonhomme en rouge. Les préparatif des fêtes vont vite se transformer en un ballet sanglant, et comme souvent, il aurait mieux valu ne pas commencer à nourrir ces sales petites bestioles…



Il est bien difficile d’anticiper la qualité d’une production sur un unique trailer, mais cette série créée par le tandem danois Stefan Jaworski et Roni Ezra pourrait bien être une bonne surprise… de Noël. Le casting s’avère plutôt rafraichissant (et pas seulement parce que les acteurs sont danois), aucun des acteurs de la série n’étant connu du grand public (Sonja Steen, Milo Toke Bendix Campanale, Ann Eleonora Jørgensen, Vivelill Søgaard Holm, Rasmus Hammerich, Peder Thomas Pedersen, Lila Nobel et Lukas Løkken). La série Elves sera diffusée sur Netflix le 28 novembre prochain.