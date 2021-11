Une nouvelle unité de stockage permet de stocker jusqu’à 500 To sur le format d’un CD

Vers le stockage infini ? Des chercheurs de l’Université de Southampton (Royaume-Uni) viennent de mettre au point un support de stockage à ultra-haute densité. Cette unité de stockage révolutionnaire peut conserver jusqu’à 500 To de données sur un format pas plus grand qu’un CD. La densité de stockage de ce type de support s’avère in fine 10 000 fois supérieure à celle d’un disque Blu-ray !



Les premiers prototypes de stockage 5D ont été dévoilés en 2019, mais les chercheurs sont parvenus à améliorer la vitesse d’écriture de façon à rendre la technologie réellement exploitable

Les chercheurs se sont appuyés sur une technologie de « gravure laser » de nanostructures déposées sur une planque de verre. Le codage des données en bits laisse ici la place aux voxels, un encodage « spatialisé » sur 5 couches baptisé 5D. La vitesse de gravure n’est clairement pas le point fort de cette nouvelle technologie. Le support de stockage 5D enregistre 1 000 000 de voxels par seconde, ce qui est très en retrait par rapport aux vitesses d’écriture du SSD… mais s’avère nettement supérieur aux précédents prototypes de stockage en 5D.

La « lenteur » de la technologie 5D n’est pas vraiment un problème en soi dans la mesure où ce stockage à très haute densité sera surtout utilisé pour la conservation de données sur une longue période (stockage froid) et avec un énorme gain énergétique à la clef (très peu de consommation nécessaire pour le maintien du stockage). Des atouts intéressants dans le cadre d’un objectif de baisse de l’empreinte carbone.