Medal of Honor: Above and Beyond : la version Oculus Quest 2 gratuite pour les acheteurs de la version PC

Disponible depuis l’an dernier sur PC, Medal of Honor: Above and Beyond s’apprête à lancer l’assaut sur l’Oculus Quest 2 (et uniquement le second modèle de Quest). Le jeu de guerre sera disponible dans l’Oculus Store la semaine prochaine, et une fois n’est pas coutume, EA nous gratifie d’une BONNE surprise : les acheteurs de la version PCVR pourront télécharger GRATUITEMENT la version Oculus Quest 2 (cross-buy). C’est tellement chouette qu’on en verserait presque une larme.



Ok, les graphismes ont pris un coup, mais cela reste tout de même pas mal pour de l’Oculus Quest 2

Pour le reste, la version Oculus Quest 2 devrait disposer du même contenu et des mêmes modes de jeu que son homologue PCVR, soit un mode campagne, un mode multijoueurs, et un documentaire live-action sur la seconde guerre mondiale. Medal of Honor: Above and Beyond sera disponible le 15 novembre prochain dans l’Oculus Store au prix de 40 euros (contre 60 euros à sa sortie sur PCVR).