POCO M4 pro 5G : des performances de très bon niveau pour moins de 300 euros

POCO vient de dévoiler le POCO M4 Pro 5G, un smartphone aux caractéristiques de haut vol proposé à un prix ultra compétitif. Le POCO M4 Pro 5G a des airs de Redmi Note 11, ce qui est normal puisqu’il s’agit sans doute du même modèle, toujours distribué par Xiaomi. Ce smartphone est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 810 compatible 5G et épaulé par 4 à 6 Go de RAM. L’écran LCD Full HD+ de 6,6 pouces affiche en 2400 x 1080 pixels au taux de rafraichissement adaptatif de 90Hz.



La capacité de stockage oscille entre 64 et 128 Go selon les modèles, et le capteur d’empreintes se trouve sur les côtés de l’appareil. Petit bonus de plus en plus rare, un port Jack est présent.

Pour une réactivité poussée sur les jeux vidéo, l’échantillonnage tactile monte à 240 Hz. Le processeur MediaTek Dimensity 810 est associée à de la RAM LPDDR4X et à un stockage UFS 2.2 extensible via microSD jusqu’à 1 To.



Le POCO M4 Pro 5G est le premier téléphone de la série M à avoir un aussi grand capteur photo de 50 mégapixels (f/1,8) et un appareil photo ultra grand-angle de 8 mégapixels (119 degrés, f/2,2) associé à une série de fonctions créatives telles que le mode nuit, le kaléidoscope, le ralenti et le time-lapse. A l’avant nous avons droit à un caméra de 16 mégapixels.

Concernant la batterie, sa capacité est de 5000 mAh. Elle se recharge avec un bloc de 33W qui promet de retrouver l’intégralité de son énergie en 59 minutes seulement.

Par ailleurs, le Xiaomi Poco M4 Pro pèse 195 grammes pour des dimensions de 163,56 x 75,78 x 8,75 mm et adopte l’interface MIUI 12.5 basée sur Android 11.



La disponibilité de ce modèle est fixée au 11 novembre en trois couleurs : le jaune POCO, le Noir intense et le Bleu Glacier, ainsi qu’en deux variantes : 4Go+64Go et 6Go+128Go.. Les tarifs sont véritablement canon et descendent nettement en dessous des 300 euros, ce qui est une aubaine en regarde de la fiche technique :

Poco M4 Pro 5G 4 Go de RAM + 64 Go de stockage : 229,90 euros (prix officiel)

Poco M4 Pro 5G 6 Go de RAM + 128 Go de stockage : 269,90 euros (prix officiel)

Les précommandes seront ouvertes ce soir à 21h et la sortie est prévue pour le 11 novembre. (Nous mettrons à jour l’article)