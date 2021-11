Thomas Pesquet a de nouveau les pieds sur Terre

Thomas Pesquet est de retour sur Terre après plus de 6 mois passés à bord de la Station spatiale Internationale. L’astronaute français et les trois autres membres de l’équipage ont amerri mardi 9 novembre à 4h33 au large de la Floride. C’était la toute première fois que Thomas Pesquet revenait sur Terre à bord d’une capsule Dragon de SpaceX (le retour avait été assuré par un engin Soyouz lors des missions précédentes). Pesquet a été le premier à sortir de l’habitacle, en levant un pouce en l’air pour signifier que tout allait bien.

Thomas Pesquet extirpé de la capsule Dragon. Crédits NASA

Les 4 astronaute vont désormais subir une batterie de tests de santé à Houston, après quoi Thomas Pesquet s’envolera pour Cologne et le Centre européen des astronautes afin d’y subir d’autres batteries de tests, plus poussées cette fois. Durant cette période, le français pourra tout de même voir ses proches et notamment sa compagne Anne Mottet, qui travaille à l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO).