Deep Impact : la NASA s’apprête à tirer sur des astéroïdes afin de dévier leur trajectoire

Comme si le réchauffement climatique n’était pas un motif d’inquiétude suffisant, l’humanité et les autres espèces vivantes de notre belle planète sont sous la menace encore très hypothétique des géocroiseurs, ces énormes astéroïdes potentiellement dangereux (ou PHO/ Potentially Hazardous Object). La NASA a déjà anticipé une possible catastrophe avec DART (Double Asteroid Redirection Test), un engin spatial destiné à venir frapper de plein fouet un astéroïde afin de dévier sa trajectoire (et nous épargner le destin des dinosaures).

DART sera testé en conditions réelles à partir du 23 novembre 2021. L’engin sera lancé dans l’espace à bord d’une fusée Falcon 9 de SpaceX. La cible est le système astéroïde-double Dimorphos et Didymos, distant de notre Terre de 6,8 millions de kilomètres. L’impact devrait avoir lieu le 1er octobre 2022. Cet essai permettra de recueillir une énorme masse de données qui affinera les prochains modèles DART et augmentera ainsi leur efficacité. L’avenir de l’humanité dépend peut-être de la réussite de ce projet, même si le risque de collision avec des géocroiseurs référencés est aujourd’hui quasi nul.