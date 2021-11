Elden Ring : 15 minutes de gameplay inédit (et ça envoie du bois)

Bandai-Namco vient de livrer 15 minutes de gameplay inédit du très attendu Elden Ring, et c’est peu dire que le résultat final envoie du bois : la direction artistique à tomber (techniquement, c’est un peu plus décevant par contre), les environnements extrêmement vastes, la large palette de coups et les combats à cheval, les boss dantesques et l’aspect général totalement épique donnent vraiment envie de se plonger dans la nouvelle création du génial Hidetaka Miyazaki (les Souls, c’est lui) et de George R.R. Martin (Game of Thrones). Certains lui reprocheront sans doute une forte ressemblance avec la série des Souls, mais à vrai dire, est-ce bien grave si la qualité finale est là (ce qui semble bien être le cas) ?

Le choc démarre à 14 minutes sur la vidéo

On envie en tout cas les joueurs qui ont été sélectionnés pour participer aux 5 prochaines sessions de beta test qui se dérouleront entre les 12 et 15 novembre. Elden Ring sortira le 25 février 2022 sur les plateformes PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et PC.