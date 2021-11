Samsung : plusieurs Galaxy A ne vont plus être mis à jour

Samsung opère à des changements concernant les Galaxy A20s, A30s, A50s et A70s en arrêtant de proposer des mises à jour trimestrielles. Les quatre smartphones basculent désormais sur un rythme semestriel.

Samsung va cesser les mises à jour pour quatre Galaxy A

Les téléphones de Samsung ont d’abord le droit à des mises à jour mensuelles. Ils basculent à partir d’un certain moment sur un rythme trimestriel. Cela intervient plus ou moins rapidement selon la gamme des produits. Dans le cas présent, les Galaxy A font partie du milieu de gamme. On se retrouve ensuite avec des mises à jour semestrielles et donc seulement deux mises à jour par an. C’est l’ultime étape avant la fin définitif du support.

Si l’on s’en tient au schéma habituel de Samsung, ce changement signifie que les Galaxy A20s, A30s, A50s et A70s ne seront probablement pris en charge que pendant 6 à 12 mois, avec une à deux mises à jour pendant cette période. C’est bien dommage de voir des appareils abandonnés, surtout avec ceux-ci qui sont tous sortis en 2019. Les politiques de Samsung ont depuis changé sur les téléphones populaires de milieu de gamme, mais les anciens appareils Galaxy A n’ont tout simplement pas donné la priorité au support logiciel à long terme.