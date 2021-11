Epic Games met fin à Fortnite en Chine

C’est la fin pour Fortnite en Chine, Epic Games annonce qu’il coupera ses serveurs chinois le 15 novembre prochain. Le studio justifie ce choix en disant que son test dans le pays est maintenant terminé.

Voici le message d’Epic Games aux joueurs chinois concernant l’abandon de Fortnite en Chine :

La bêta-test de Fortnite Chine va se terminer et les serveurs seront bientôt fermés.

Le lundi 1er novembre à 11 heures, nous fermerons l’enregistrement de nouveaux utilisateurs et le portail de téléchargement des jeux.

Le lundi 15 novembre à 11 heures, nous fermerons les serveurs de Fortnite et les joueurs ne pourront plus se connecter au jeu via le client WeGame.

Merci à tous les joueurs de Fortnite Chine qui ont pris le Battle Bus avec nous en participant à la bêta.