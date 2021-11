Des scientifiques du MIT prouvent que le pont de Leonard de Vinci a été parfaitement conçu

Nou sommes au tout début du 16ème siècle. Le sultan ottoman Bayezid II, forcément un peu mégalo comme tous les sultans de l’époque, décide de relier la ville de Constantinople (Istanbul) à la région de Galata par un pont unique. Ce projet ambitieux stimule l’imagination débordante d’un certain Leonard de Vinci, qui propose les plans d’un pont sans piliers d’une longueur de 280 mètres, composé d’une seule arche. Finalement, le sultan refusa de donner suite et le pont sans piliers restera l’un des nombreux projets non achevés du génie italien.

Une équipe de scientifiques du MIT (dont des architectes) a voulu savoir si le pont de Leonard était réellement « fiable », en prenant en compte les plans du maitre et les contraintes de construction du projet (les blocs sont en pierre et maintenus entre eux par simple compression, sans mortier). Les chercheurs du MIT ont donc entièrement reproduit le pont de Leonard en impression 3D (et à l’échelle 1 : 500), ce qui a nécessité l’impression de 126 pièces différentes.

Miracle, la structure s’avère extrêmement solide, peut supporter des poids très lourds par rapport à sa taille, et serait même en mesure de résister à un tremblement de Terre ! Leonard l’ingénieur (mais aussi le biologiste, le peintre, le sculpteur, l’anatomiste, le chercheur en optique) avait donc imaginé le pont quasi parfait pour son époque.