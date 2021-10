Microsoft a acquis l’entreprise de modération de contenus Two Hat

Il y a près de 10 ans, un ancien spécialiste de la sécurité de Disney Interactive a fondé Two Hat. Il s’agit d’un fournisseur de modération de contenu qui utilise l’intelligence artificielle pour filtrer des milliards d’interactions humaines. D’ailleurs, Microsoft travaille avec Two Hat depuis quelques années pour garder les contenus nuisibles à l’écart des communautés Xbox.

Justement, Microsoft a voulu passer à la vitesse supérieure et a récemment décidé d’acquérir Two Hat. Les termes de l’accord sont restés confidentiels. Néanmoins, on sait que Microsoft compte mettre à profit cette acquisition pour améliorer la modération du contenu dans les jeux mais aussi dans les services aux consommateurs de l’entreprise.

Microsoft prendra en charge tous les clients existants de Two Hat

Comme le reconnait le responsable des produits Xbox, Dave McCarthy, « la technologie de Two Hat a contribué à rendre les communautés mondiales sur Xbox, Minecraft et MSN plus sûres pour les utilisateurs ».

Microsoft a également assuré qu’il n’arrêterait pas de prendre en charge les autres clients de Two Hat même s’il s’agit d’un « investissement considérable ». Apparemment, Microsoft se servira de cette acquisition pour aider « les communautés en ligne mondiales à être plus sûres et inclusives pour que tout le monde puisse participer, contribuer positivement et prospérer ».