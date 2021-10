[Oculus Connect] Oculus dévoile Project Nazare, des lunettes AR… pas pour tout de suite

Meta (ex Facebook) a dévoilé de nombreuses nouveautés lors de la conférence Oculus Connect 2021, dont un nouveau casque VR haut de gamme pour les professionnel, mais aussi des lunettes AR dont le nom de code est Project Nazare.

« L’objectif ultime ici, ce sont de véritables lunettes de réalité augmentée. Et nous avons travaillé là-dessus aussi » a ainsi déclaré Zuckerberg. « Aujourd’hui, je veux vous montrer ce sur quoi nous avons travaillé, le Project Nazare, qui est le nom de code de nos premières lunettes de réalité augmentée. »

Cette courte présentation ressemblait plutôt à vrai dire à un teaser d’un produit à venir : pas de spécifications, pas de design, mais une courte vidéo concept qui montre ce que la firme de Zuckerberg souhaite obtenir comme résultat final. Tout juste sait-on que ces lunettes AR ne dépasseront pas les 5 mm d’épaisseur, qu’elles s’inscriront probablement dans la continuité du Project Aria (premier prototype Facebook de lunettes AR), et que leur sortie sur le marché n’est pas prévue « avant quelques années ».

Le CEO de Meta a d’ailleurs reconnu qu’il restait pas mal de chemin à faire jusqu’au produit final :« Il y a beaucoup de travail technique pour obtenir ce facteur de forme et cette expérience. Nous devons installer des écrans hologrammes, des projecteurs, des batteries, des radios, des puces de silicium personnalisées, des caméras, des haut-parleurs, des capteurs pour cartographier le monde qui vous entoure et plus encore dans des lunettes d’environ 5 mm d’épaisseur. »