La première ligne commerciale d’avions à hydrogène sera ouverte en 2024

On progresse. Après les premiers prototypes, les nombreux tests et les nécessaires améliorations technologiques, l’avion à hydrogène s’apprête enfin à prendre son envol (hum…). La société britannique ZeroAvia, spécialiste de ce type d’avion, a en effet signé un partenariat avec l’aéroport de Rotterdam La Haye (RTHA) et le Royal Schiphol Group (l’exploitant des aéroports néerlandais) afin d’ouvrir la première ligne commerciale d’avions à hydrogène à l’horizon 2024. Cette ligne assurera les trajets entre Rotterdam et Londres.

L’objectif est très (trop ?) ambitieux, d’autant plus que les avions qui parcourront cette ligne – des Dorner équipés de deux groupes motopropulseurs hydrogène-électrique de 600 kW – en sont encore au stade du développement. Rappelons encore qu’au mois de d’avril de cette année, un prototype de ZeroAvia s’était écrasé lors de son vol d’essai. Il faudra donc faire beaucoup mieux pour rassurer les futurs passagers…

Autre soucis, les compagnies aériennes ne se sont pas encore mises sur les rangs, même si ZeroAvia assure que des discussions sont en cours avec plusieurs compagnies. Enfin, la mise en place d’une ligne aérienne d’avions à hydrogène nécessite l’installation d’infrastructures adaptées (notamment pour l’alimentation de l’avion une fois au sol), ce qui va demander beaucoup de temps.

Dans la liste des gros points forts en revanche, on notera que le moteur à hydrogène permettra un voyage aérien réellement « zéro émission ». Cette promesse tranche avec les carburants « verts » destinés à l’aérien, qui n’ont vraiment de vert que la couleur sur les plaquettes marketing.