Microsoft prépare Windows 11 SE avec un PC portable pas cher

Microsoft cherche à concurrencer le Chromebook et prépare un ordinateur portable pas cher qui tournera sur Windows 11 SE. Selon les informations de Windows Central, Microsoft veut tout particulièrement viser le milieu de l’école et de l’éducation en général.

Un PC pas cher et Windows 11 SE se préparent chez Microsoft

L’ordinateur portable, qui a pour nom de code Tenjin, serait un Surface Laptop avec un écran de 11,6 pouces et une définition de 1 366 x 768 pixels. L’appareil tournerait avec le processeur Intel Celeron N4120 et aurait jusqu’à 8 Go de RAM. Il y aurait par ailleurs un port USB-A, un port USB-C et une prise jack. Le nom commercial pourrait être Laptop SE.

Autant dire que les performances ne seront pas vraiment au rendez-vous. Mais ce n’est de toute façon pas le but recherché. Microsoft veut s’adresser aux jeunes qui pourront utiliser cet ordinateur portable en classe pour prendre leurs cours. Le groupe marche sur les plates-bandes de Google avec les ordinateurs portables Chromebook qui sont abordables et connaissent un joli succès dans les écoles (surtout aux États-Unis).

En complément, Microsoft préparerait Windows 11 SE. Il s’agirait d’une version spécifique conçue pour les ordinateurs portables comme celui évoqué à l’instant qui vise les écoles. Il y aurait des optimisations, modifications et diverses fonctionnalités en rapport avec le monde de l’éducation pour s’adapter aux PC qui sont en entrée de gamme. Il n’est toutefois pas précisé à quoi correspond les lettres SE.

L’ordinateur portable et Windows 11 SE ne devraient en tout cas pas tarder à être annoncés. Toujours selon Windows Central, le développement est sur le point d’être fini et une annonce devrait avoir lieu avant la fin de l’année.