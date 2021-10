Dark Web : Europol arrête 150 personnes en lien avec DarkHunTOR

Les polices de neuf pays, dont la France, ont réalisé 150 arrestations en lien avec DarkHunTOR sur le dark web, annonce Europol. Il s’agissait de personnes qui achetaient ou vendaient de la drogue ou des armes. Cela représente l’un des plus amples coups de filet à ce jour concernant le dark web.

150 arrestations en lien avec le dark web et DarkHunTOR

Selon Europol, 26,7 millions d’euros en numéraire et bitcoins ainsi que de la drogue (notamment 25 000 comprimés d’ecstasy) et 45 armes ont été saisis dans cette opération intitulée DarkHunTOR. Elle consistait en une série d’actions séparées mais complémentaires en Australie, Bulgarie, France, Allemagne, Italie, aux Pays-Bas, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis, explique Europol. L’opération faisait suite au démantèlement en janvier sous la conduite de la police allemande de la plateforme DarkMarket, présentée alors par les enquêteurs comme le plus vaste point de vente du cyber-marché noir.

Aux États-Unis, quelque 65 personnes ont été arrêtées dans cette opération qui a également permis, entre autres, 47 arrestations en Allemagne, 24 au Royaume-Uni, quatre en Italie et quatre aux Pays-Bas. Plusieurs des personnes arrêtées constituaient des cibles d’importance pour Europol.

En Italie, la police a également fermé des places de marché illégales nommées DeepSea et Berlusconi qui présentaient à elles deux plus de 100 000 annonces de produits illégaux, selon Europol dont l’opération était coordonnée avec Eurojust, l’agence européenne pour la coopération judiciaire.

« L’objet d’opérations comme celle-ci est de signifier aux criminels opérant sur le dark web que la communauté chargée de faire respecter la loi dispose des moyens et des partenariats internationaux pour les démasquer et leur demander des comptes pour leurs activités illégales, même dans des zones du dark web », a déclaré le directeur adjoint des opérations à Europol, Jean-Philippe Lecouffe. Pour Rolf van Wegberg, chercheur sur la cybercriminalité à l’université de technologie de Delft, l’opération marque un changement dans l’action policière contre les criminels présumés agissant sur Internet.