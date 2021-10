Artemis : la NASA pourrait envoyer son lanceur SLS vers la Lune dès le mois de février 2022

La NASA semble vouloir remettre un coup d’accélérateur sur le programme Artemis. L’agence spatiale américaine a précisé lors d’une conférence de presse que son lanceur SLS (Space-Launch System) s’envolera vers la Lune à compter du 12 février 2022. Ce vol avait été initialement programmée pour le mois de novembre, mais l’accumulation des retards dans la préparation (inévitable dans le contexte) ont finalement obligé l’agence à décider d’une nouvelle date.

La NASA anticipe déjà un futur report et précise que si tel devait être le cas, la fusée décollerait in fine durant les mois de mars ou d’avril (elle finira bien par décoller un jour, c’est déjà ça). Ce premier vol (Artemis-1) se fixe pour objectif de tester la sécurité du vaisseau spatial Orion. A terme, les prochains vols du SLS dans le cadre d’Artemis devront acheminer un équipage d’astronautes jusqu’à l’orbite lunaire puis dans un second temps à la surface de la Lune, ce qui n’était plus arrivé depuis la mission Apollo 17 en 1972.

La fusée est désormais quasi prête au décollage : le vaisseau Orion a été disposé à son sommet il y a quelques jours à peine. Le lancement du SLF au début de 2022 donnera le top départ d’une année particulièrement riche en missions spatiales pour la NASA, mais aussi pour d’autres agences spatiales dans le monde. Outre les Etats-Unis, la Russie, la Chine, l’Inde et la Corée du Sud ont eux aussi programmés des missions lunaires pour l’an prochain.