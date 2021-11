|Prise en main ] Ajax : un écosystème complet pour la sécurisation du domicile

Un fabricant de matériel de sécurité qui porte le nom d’un des héros de la Guerre de Troie se doit forcément d’assurer. Ajax propose une offre complète de produits qui courent l’ensemble des besoins de sécurisation du domicile Sécuriser son domicile, des besoins qui au passage peuvent très vite devenir un sacré casse-tête. La gamme d’appareils Ajax se veut avant tout « habile », c’est à dire que l’utilisateur choisit « à la carte » les produits qui lui sont les mieux adaptés, ce qui diffère des systèmes « tout en un » souvent facturés beaucoup plus chers (sans être forcément beaucoup plus performants). Au vu des nombreux retours sur la toile et les sites d’e-commerce, Ajax bénéficie d’un haut niveau de confiance des utilisateurs. Après quelques jours de prise en main, nous pouvons assurer que cette réputation est totalement méritée.

Le Hub, point névralgique de l’écosystème Ajax

Dans l’écosystème sécuritaire d’Ajax, l’Ajax Hub est l’app liée sont les deux éléments centraux. L’installation du Hub, assez élégant (un gros galet rectangulaire), suit une inscription rapide avec validation par mail. Il suffit alors d’ouvrir le capot arrière de l’appareil, de scanner le code QR avec l’app, et le Hub est automatiquement ajouté dans la liste des appareils pris en charge via l’app, ce qui signifie que l’on va désormais pouvoir recevoir les notifications de tous les appareils AJAX qui seront rattachés à ce Hub. L’ajout des autres appareils – dans notre cas une AjaxMotion Cam W, une télécommande SpaceControl, une sirène d’intérieur Home Siren, un détecteur de fumée et de Monoxyde de carbone, un clavier KeyPad, et un détecteur d’ouverture de porte DoorProtect – s’effectue toujours par simple scan du QR code (sous le capot ou derrière l’appareil). Un appareil reconnu est automatiquement relié au Hub central. Difficile de faire plus simple.

Un système d’alarme sans angles morts

Les caractéristiques du Hub illustrent à elles seules le sérieux du fabricant. L’appareil est relié au réseau soit en WiFi, soit sur port Ethernet, soit… par GSM, ce qui assure un niveau de sécurité supplémentaire dans le cas où le réseau internet serait inactif. Les notifications (en provenance des autres appareils de l’écosystème) peuvent être renvoyées vers l’app dédiée à la fois via les canaux Ethernet et GSM. Indépendant de l’accès au net, l’Ajax Hub l’est aussi de l’alimentation électrique : une batterie intégrée assure le bon fonctionnement de l’appareil pendant 15 heures. On touche ici LA grande force de l’offre Ajax : tous les appareils disposent de leur propre batterie (pour plusieurs années d’autonomie en moyenne, sauf bien sûr l’Ajax Hub) et toutes les notifs envoyées bénéficient d’un chiffrement à clé flottante. De plus, le Hub commute les fréquences afin d’éviter les tentatives de brouillages ou les interférences. Bref, du très lourd en terme de sécurisation, qui rend virtuellement impossible la mise HS du système par un individu malveillant. Cerise sur le gâteau, le Hub vérifie l’état de chaque appareil connecté toutes les 12 secondes. Pas de trous dans la raquette.

Une app dédiée qui renseigne sur TOUT

Le second point fort de l’écosystème Ajax est sans aucun doute la qualité de son app dédiée orientée multi-utilisateurs. Plusieurs personnes peuvent en effet se connecter au Hub, et la lecture des notifications, toutes regroupées dans un même historique, s’avère vraiment intuitive. Mieux encore, les notifs peuvent aussi être renvoyées à un centre de télésurveillance (CMS). L’offre semble donc adaptée à la fois aux particuliers et aux PME.

Tout, absolument tout est notifié dans l’app, de l’ouverture du couvercle d’un des appareils à un défaut de fonctionnement en passant bien sûr par les notifs de surveillance

Des produits d’une fiabilité exemplaire

Sur le papier, c’est du tout bon. Mais qu’en est-il en réalité ? Sur les produits que nous avons eu à disposition (voir les quelques photos d’illustration de cet article), nous n’avons noté aucun défaut de fonctionnement. L’ajout de chaque appareil s’est déroulé sans soucis, et tout fonctionne de concert à la perfection. La sirène d’intérieur (HomeSiren) hurle vraiment à la mort en cas de détection d' »effraction » (via le capteur de mouvement ou le détecteur d’ouverture de portes), et l’on voit mal comment quelqu’un pourrait rester dans la pièce plus de quelques secondes (à moins bien sûr de porter un énorme casque anti-bruit, ce qui n’est pas forcément recommandé pour un voleur attentif au moindres sons alentours). Idem pour le détecteur de monoxyde de carbone, qui dispose de la puissance sonore nécessaire pour réveiller toute la maisonnée (ce qui est vital dans le cas d’un risque d’empoisonnement au monoxyde de carbone). Ajax ne lésine pas sur les décibels, et mes acouphènes s’en souviennent encore !

Un éco-système complet

L’AjaxMotion Cam W (Détecteur de mouvement PIR bidirectionnel certifié grade 2) envoie jusqu’à 5 images VGA par détection, le détecteur d’ouverture de porte DoorProtect (autonome sur 7 ans !) s’installe aussi sur des montants de portes métalliques grâce à un astucieux jeu d’aimants, et la télécommande SpaceControl permet d’envoyer d’un clic un signal d’alarme aux utilisateurs connectés au Hub, voire au centre de télésurveillance (CMS). Quant au boitier Ajax KeyPad, il est une autre pièce maitresse du dispositif de sécurité puisqu’il permet d’activer ou de désactiver les systèmes d’alarme par simple saisie de code. Ajax a pensé à tout : si le voleur essaie de saisir un code erroné, un signal d’alarme « silencieux » peut être redirigé vers le centre de télésurveillance.

Toute la gamme des produits Ajax est aussi disponible en noir

Ajax : une vraie référence

En conclusion, Ajax fournit un système de surveillance du domicile complet, fiable et bien pensé, et somme toute assez simple à mettre en oeuvre. Les tarifs ne semblent franchement pas excessifs au vu des prestations fournies. Un investissement qui pourra vite être rentabilisé dès la première tentative d’effraction du domicile…

