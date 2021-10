Spider-Man No Way Home sera énorme comme Avengers Endgame selon le réalisateur

Jon Watts, le réalisateur de Spider-Man : No Way Home l’assure : le film en mettra plein la vue, comme le fut Avengers : Endgame. C’est aussi un moyen de noter que ce sera une conclusion de la trilogie avec Tom Holland.

Avengers : Endgame, mais façon Spider-Man

« Nous essayons vraiment d’être ambitieux », a déclaré Jon Watts à Empire. « C’est Spider-Man : Endgame », a-t-il ajouté en riant, mais tout en étant sérieux sur la déclaration en elle-même.

Il est vrai que Spider-Man : No Way Home semble ambitieux sur le papier. Il y aura le multivers qui sera mis en place avec Docteur Strange. Il y aura surtout deux autres Spider-Man, à savoir Tobey Maguire et Andrew Garfield… c’est en tout cas ce que de nombreux indices laissent à penser. Rien que la présence du Bouffon vert et Docteur Octopus, les méchants des films Spider-Man et Spider-Man 2 avec Tobey Maguire, annonce la couleur. Jamie Foxx, alias Electro dans le film The Amazing Spider-Man 2, a également vendu la mèche en publiant puis en effaçant il y a quelques mois une image de lui et des trois Spider-Man.

« Quand on m’a présenté l’idée pour la première fois, je me suis dit : ce serait génial si on pouvait le faire », a déclaré Tom Holland à propos de la perspective de faire appel à d’anciens ennemis célèbres. « Mais il n’y a aucune chance que ça marche. Vous n’arriverez pas à ce que chacun fasse ce qu’il doit faire. Ce n’est tout simplement pas ce qui va se passer. Mais c’est arrivé. Et c’est fou », dit-il.

Spider-Man : No Way Home sortira au cinéma le 15 décembre prochain.