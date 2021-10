Google Meet met le verrouillage audio et vidéo à disposition des hôtes

Google vient de doter son service Google Meet d’une nouvelle fonctionnalité. Dans un billet de blog paru le jeudi 21 octobren Google a annoncé que les hôtes de réunion Google Meet disposeront désormais de plus de contrôles sur les flux audio et vidéo des participants.

Plus précisément, Google Meet embarque le verrouillage audio et vidéo qui permet aux hôtes de réunion de désactiver les microphones et/ou les caméras des autres participants à la réunion. Ces derniers ne pourront pas rallumer leur microphone et/ou leur caméra jusqu’à ce que l’hôte de la réunion lève le verrouillage.

D’après Google, cette nouvelle fonctionnalité permettra aux hôtes de tenir « des réunions plus fluides et plus productives ».

Le déploiement progressif de cette nouvelle fonctionnalité a déjà commencé

Dans le billet de blog, Google a souligné que « les participants utilisant des versions des applications Android et iOS qui ne prennent pas en charge les verrous audio et vidéo seront supprimés de la réunion si l’organisateur ou le co-organisateur active l’un des verrous ».

Par ailleurs, si ces utilisateurs d’anciennes versions de Google Meet tentaient de rejoindre une réunion dans laquelle l’un des verrouillages est actif, ils devront d’abord mettre leur application à jour ou utiliser un autre appareil. La désactivation des verrous audio et vidéo permettra également à ces participants de rejoindre la réunion.

Cette nouvelle fonctionnalité sera disponible pour tous les clients Google Workspace et les clients G Suite Basic et Business. Cette fonctionnalité aurait déjà commencé à se déployer le 21 octobre dernier pour les domaines à version rapide tandis que le déploiement progressif est programmé pour le 1er novembre 2021 pour les domaines à diffusion programmée.