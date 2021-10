Les films et séries qui arrivent sur Netflix en novembre 2021

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en novembre 2021 dans l’ordre de diffusion.



FILMS

The Harder They Fall

Date : 3/11

Synopsis : Décidé à se venger, le hors-la-loi Nat Love enfourche son cheval avec sa bande pour régler son compte à son ennemi Rufus Buck, un cruel chef de gang échappé de prison.

Zero to Hero

Date : 5/11

Synopsis : Inspiré de l’histoire vraie du champion paralympique So Wa-wai, qui a dû livrer des combats sur les plans personnel et physique avec l’aide de sa mère.

Une Sacrée Union

Date : 5/11

Synopsis : Obligés de vivre séparés à cause d’une opportunité professionnelle, deux jeunes mariés découvrent les affres, les tensions… et les fous rires d’une relation à distance.

Love Hard

Date : 5/11

Synopsis : Une jeune femme de Los Angeles traverse le pays pendant les fêtes Noël pour surprendre l’homme qu’elle a rencontré sur Internet, mais découvre qu’elle s’est fait avoir.

We Couldn’t Become Adults

Date : 5/11

Synopsis : Après avoir reçu une invitation sur les réseaux sociaux, un quarantenaire immature se remémore ses relations depuis les années 90 et contemple ses espoirs inachevés.

Yara

Date : 5/11

Synopsis : Hantée par la disparition d’une enfant de 13 ans, une procureure déterminée ne recule devant rien pour découvrir la vérité sur l’affaire. Inspiré d’une histoire vraie.

Noël avec le Père

Date : 6/11

Synopsis : Quatre sœurs vont devoir vite apprendre à jouer les familles unies quand leur père, parti depuis longtemps, réapparaît pour Noël dans leur somptueux manoir ancestral.

Clair-Obscur

Date : 10/11

Synopsis : À New York, dans les années 20, une femme noire voit sa vie bouleversée lorsqu’elle retrouve une ancienne amie d’enfance qui se fait désormais passer pour blanche.

7 Prisonniers

Date : 11/11

Synopsis : Un adolescent issu d’une famille pauvre tente d’échapper à un trafiquant d’êtres humains et de rester fidèle à ses valeurs morales alors qu’il lutte pour survivre.

Red Notice

Date : 12/11

Synopsis : Un profileur du FBI aux trousses de la voleuse d’art la plus recherchée au monde se retrouve à faire équipe avec elle, à contrecœur, pour coincer un arnaqueur très doué.

La Princesse de Chicago : En quête de l’étoile

Date : 18/11

Synopsis : Quand un trésor de Noël est dérobé, la reine Margaret et la princesse Stacy demandent de l’aide à Fiona, leur sosie pleine d’audace, ainsi qu’à son ex très séduisant.

Inconditionnel

Date : 19/11

Synopsis : Le réalisateur à succès Mehmet Ada Oztekin est aux commandes de ce drame familial centré sur les retrouvailles douces-amères d’un père et de sa fille.

Dhamaka : L’effet d’une bombe

Date : 19/11

Synopsis : Lorsqu’un ancien présentateur télé reçoit un appel inquiétant au cours de son émission de radio, il y voit la possibilité d’un ticket de retour, quel qu’en soit le prix.

tick, tick…BOOM!

Date : 19/11

Synopsis : À l’approche de ses 30 ans, un jeune compositeur prometteur jongle entre l’amour, l’amitié et l’envie de réussir quelque chose de grandiose avant qu’il ne soit trop tard.

Les Lois de la Frontière

Date : 22/11

Synopsis : Lorsqu’un ado timide s’intègre à un groupe de jeunes plus dévergondés, il s’aperçoit vite que la situation risque de le dépasser.

Meurtrie

Date : 24/11

Synopsis : Une ex-championne de MMA saisit sa dernière chance de se racheter dans la cage quand le fils qu’elle a laissé revient dans sa vie. Interprété et réalisé par Halle Berry.

Green Snake

Date : 26/11

Synopsis : Une femme ne recule devant rien pour sauver sa sœur. Réalisé par Amp Wong.

Un Château pour Noël

Date : 26/11

Synopsis : Quand une auteure américaine négocie l’achat d’un château en Écosse avec le propriétaire, un duc grincheux et réticent, le résultat est bien plus qu’un compromis.

Plus On Est de Fous

Date : 30/11

Synopsis : Une comédie sur l’épanouissement sexuel, réalisée et coécrite par Paco Caballero (« Cites »).

Les Nouveaux Chapitres du bonheur

Date : Prochainement

Synopsis : Toujours là les unes pour les autres, trois meilleures amies affrontent ensemble les aléas de la vie et trouvent chacune leur propre chemin vers le bonheur.

SÉRIES

Big Mouth : Saison 5

Date : 5/11

Glória : Saison 1

Date : 5/11

Synopsis : Jeux d’espionnage, mensonges et secrets foisonnent en 1968 à Glória au Portugal, où un ingénieur de Radio Free Europe joue sur tous les tableaux de la guerre froide.

The Club

Date : 5/11

Synopsis : Dans l’Istanbul des années 50, une mère et sa fille se retrouvent après avoir été séparées pendant 17 ans. Inspiré d’une histoire vraie.

L’Improbable Assassin d’Olof Palme

Date : 5/11

Synopsis : Cette série met en scène la manière dont l’assassin du Premier ministre suédois Olof Palme serait parvenu à passer pour un simple témoin.

Swap Shop : La Radio des Bonnes Affaires : Saison 1

Date : 9/11

Synopsis : Suivie assidûment par les collectionneurs de voitures, de BD ou de petits clowns flippants, « Swap Shop », la radio des bonnes affaires, ne déçoit jamais ses auditeurs.

Narcos: Mexico : Saison 3

Date : 5/11

Synopsis : Tandis que de nouveaux barons de la drogue se disputent le pouvoir, des journalistes mènent l’enquête et les autorités flirtent dangereusement avec la corruption.

Arcane : Saison 1

Date : 6/11 épisodes 1-3, 13/11 épisodes 4-6, 20/11 épisodes 7-9

Synopsis : Championnes de leurs villes jumelles et rivales, deux sœurs se battent dans une guerre où font rage des technologies magiques et des perspectives diamétralement opposées.

Gentefied : Saison 2

Date : 10/11

Synopsis : Alors que la famille Morales se mobilise pour empêcher l’expulsion de Pop, Ana, Chris et Erik font face à de nouveaux défis dans leur vie sentimentale et professionnelle.

L’Amour Cash : Saison 1

Date : 11/11

Synopsis : Six couples soumettent leur regard au détecteur de mensonges dans cette téléréalité où le mensonge coûte cher, et où la vérité et la confiance promettent un joli pactole.

Mentiras

Date : 15/11

Synopsis : Une enseignante de littérature réclame justice contre un chirurgien qui l’aurait violée, mais il nie avec véhémence sa version de la soirée fatale.

Riverdale : Saison 6

Date : un épisode par semaine à partir de 17/11

Synopsis : La sombre série dramatique pour ados fait son retour pour une sixième saison.

Christmas Flow : Saison 1

Date : 17/11

Synopsis : Quand un rappeur et une journaliste que tout oppose se rencontrent… la magie de Noël opère.

À Découper Suivant les Pointillés : Saison 1

Date : 17/11

Synopsis : En pleine prise de conscience alors qu’il voyage avec ses amis, un dessinateur de Rome prend du recul sur sa vie et son histoire d’amour malheureuse.

La Reina del Flow : Saison 2

Date : 17/11

Synopsis : Des années après sa vengeance fatidique, Yeimy mène une vie tranquille. Mais tout va changer avec la sortie de prison de Charly et le retour d’un ennemi.

Reflection of You

Date : 19/11

Synopsis : Lorsqu’une jeune femme brillante qu’elle a connue dans le passé et qui n’est plus que l’ombre d’elle-même refait surface, une peintre à succès voit sa vie rêvée basculer.

Hellbound

Date : 19/11

Synopsis : Des êtres d’un autre monde condamnent les gens à l’enfer, provoquant l’émergence d’une secte religieuse fondée sur la théorie d’une justice divine.

En Verre et Contre Tous : Spécial Noël : Saison 1

Date : 19/11

Synopsis : Cinq concurrents reviennent souffler leurs créations festives lors de cette compétition sur le thème de Noël. À la clé : 10 000 $ et le titre de meilleur verrier.

Cowboy Bebop : Saison 1

Date : 19/11

Synopsis : Aux trousses des pires criminels de la galaxie, des chasseurs de primes veulent sauver le monde, si la récompense en vaut la peine. Une série en prise de vues réelles.

New World

Date : 20/11

Synopsis : Dans cette téléréalité, six célébrités jouent les stratèges et les saboteurs pour empocher de l’argent virtuel échangeable à la fin de leur séjour sur une île utopique.

Les Maîtres de l’univers : Révélation : Partie 2

Date : 23/11

Synopsis : Dans cette suite du classique des années 80, après une bataille cataclysmique, Eternia est fracturée et Tila se bat pour sauver l’univers avec des alliés improbables.

Selling Sunset : Saison 4

Date : 24/11

Synopsis : La série de téléréalité qui suit des agents immobiliers de haut vol à Los Angeles revient pour une quatrième saison.

La Réalité en face

Date : 24/11

Synopsis : Un humoriste en tournée voit sa vie basculer après une soirée désastreuse avec son frère et risque de perdre tout ce qu’il a construit jusqu’alors.

F is for Family : Saison 5

Date : 25/11

Synopsis : La comédie d’animation cash et nostalgique revient pour une cinquième saison.

À l’École du Chocolat : Saison 1

Date : 26/11

Synopsis : Le célèbre chocolatier Amaury Guichon coache huit candidats aussi brillants qu’ambitieux, avec une opportunité professionnelle à la clé pour le gagnant.

Light the Night

Date : 26/11

Synopsis : Dans le quartier chaud du Taipei des années 80, mama-san Rose et les hôtesses d’un club populaire se débattent entre histoires d’amour et galères.

Lutins : Saison 1

Date : 28/11

Synopsis : En vacances sur une île isolée, un frère et sa sœur découvrent que des lutins assoiffés de sang règnent en maîtres sur les lieux.

Decoupled

Date : Prochainement

Synopsis : Un écrivain misanthrope et sa femme, fondatrice d’une start-up, jonglent entre leur divorce imminent et les absurdités et désagréments de la vie dans leur monde opulent.

DOCUMENTAIRES

Camp secret : Les nazis bien gardés de l’Amérique

Date : 2/11

Synopsis : Dans ce court documentaire animé, des vétérans révèlent l’existence, près de Washington, d’un camp secret où des soldats juifs interrogeaient des prisonniers nazis.

Les Rois de l’arnaque

Date : 3/11

Synopsis : Ce documentaire relate le parcours d’escrocs qui ont tiré profit du système de quotas d’émission de l’UE pour empocher indûment des milliards avant de s’entre-détruire.

Catching Killers

Date : 4/11

Synopsis : Dans cette série de crimes réels, les enquêteurs chargés de célèbres affaires de tueurs en série révèlent les détails poignants et glaçants de leur incroyable travail.

Notre Histoire Policière

Date : 5/11

Synopsis : Ce documentaire qui navigue entre réalité et fiction se penche sur la corruption qui gangrène la police mexicaine grâce aux témoignages de deux agents.

Le Règne animal : Saison 1

Date : 10/11

Synopsis : Cette série immersive suit les créatures les plus formidables du monde et capture des moments inédits, des plus réconfortants aux plus choquants.

Au Royaume des Fauves

Date : 17/11

Synopsis : Vous pensiez connaître tous les rebondissements de cette histoire ? Au Royaume des Fauves revient avec une deuxième saison qui creuse davantage les mystères, la folie et le chaos qui ont captivé les spectateurs du monde entier.

Des Vies Sans Toit

Date : 18/11

Synopsis : Luttant ne serait-ce que pour survivre, la population SDF de Californie ne cesse d’augmenter, poussée à la rue par la flambée des prix de l’immobilier.

Procession : L’Espoir au Bout du Chemin

Date : 19/11

Synopsis : Six hommes victimes d’abus sexuels de la part du clergé catholique s’affranchissent des traumatismes de leur enfance en créant des courts-métrages qui s’en inspirent.

Le Cerveau, en Bref : Saison 2

Date : 19/11

Synopsis : Nous sommes capables de grandes choses, mais aussi de gâcher nos meilleures intentions. De la créativité au lavage de cerveau, découvrez la science de ces mécanismes.

L’Ombre du Doute : Histoire de Deux Enlèvements

Date : 23/11

Synopsis : Un accrochage dans une petite ville conduit à une histoire incroyable d’injustice dans cette série documentaire réalisée par les créateurs de « Presumed Guilty ».

Une Vérité Enfouie : La Disparition de Birgit Meier

Date : 26/11

Synopsis : Après la disparition de Birgit Meier en 1989, des erreurs policières font piétiner l’enquête pendant des années. Mais son frère ne renonce pas à sa quête de la vérité.

14 x 8000 : Aux sommets de l’impossible

Date : 29/11

Synopsis : L’alpiniste Nims Purja veut battre un record historique avec son équipe de sherpas : gravir en sept mois plutôt que sept ans les 14 sommets de plus de 8 000 mètres.

FILMS ET SÉRIES POUR LES ENFANTS

Ridley Jones : La protectrice du musée : Saison 2

Date : 2/11

Synopsis : Entre de nouveaux amis, des missions toujours plus risquées et la quête de l’œil boussole, la magie du musée continue pour la courageuse Ridley et son équipe !

Johnny Test en Quête de la Recette Parfaite

Date : 16/11

Synopsis : Rejoignez Johnny et Dukey dans une quête interactive pour dénicher la recette parfaite de pain de viande et ne surtout pas avoir à manger l’immonde version de leur papa.

Les Chiens dans l’Espace : Saison 1

Date : 18/11

Synopsis : Dans un futur proche, des scientifiques envoient dans l’espace des chiens génétiquement modifiés, à la recherche d’une planète qui pourrait remplacer la Terre.

Gaufrette et Mochi : Un repas de fête

Date : 23/11

Synopsis : Les invités arrivent chez Gaufrette et Mochi pour le Jour gelé, la fête d’hiver des marionnettes. Seul problème : le Jour gelé n’existe pas !

Ruby Tombée du Nid

Date : 24/11

Synopsis : Dans ce court métrage en stop-motion, une oiselle élevée par des souris se lance dans un grand voyage pour découvrir quelle place elle peut prendre dans le monde.

Charlie au pays des autocollants : Contes Classiques Revisités

Date : 30/11

Synopsis : Charlie revisite les contes traditionnels avec différentes formes. Il a besoin d’aide dans un salon de coiffure, à un bal de sirènes et même dans l’espace !

Charlie au pays des autocollants : Histoires Sous la Neige

Date : 30/11

Synopsis : Charlie et sa nouvelle amie Yétilda le yéti partent pour des aventures enneigées à dos de baleine d’hiver !

Charlie au Pays des Autocollants : Cupidon en Musique

Date : 30/11

Synopsis : Charlie joue les cupidons pour répandre l’amour au pays des autocollants dans cet épisode musical spécial.

ANIME

Super Crooks : Saison 1

Date : 25/11

Synopsis : Johnny Bolt réunit une équipe de choc pour un dernier braquage. Leur cible : un chef de bande surpuissant et impitoyable. Attention, ça pourrait mal tourner !