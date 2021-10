Une société allemande dévoile un concept de moto lunaire

Le buggy de la NASA roulant sur la lune reste l’image la plus forte de la mission Apollo 15 (1971). Avec le programme Artemis en lige de mire, l’agence spatiale américaine planche à nouveau sur des engin de transports lunaires, et pourrait bien s’inspirer du Tardigrade, un concept de moto spatiale imaginé par la société allemande Hookie.

Si l’on a un peu de mal à voir le rapprochement avec le célèbre ourson d’eau quasi indestructible, la moto de Hookje affiche quand même des caractéristiques intéressantes. Le véhicule pourrait rouler à la vitesse maximale de 15 km/h (ce qui n’est pas beaucoup), mais bénéficierait d’un niveau de maniabilité très supérieur à celui d’un rover de transport à quatre roues.

L’engin serait relativement léger (140 kg), principalement grâce à son cadre en aluminium recouvert d’un exosquelette tubulaire en Kevlar (un matériau ultra résistant à priori parfaitement adapté au rayonnement cosmique). Plus rapide, léger, et maniable que les Rovers de la NASA, mais aussi nettement plus compact, ce Tardigrade semble afficher de solides atouts… au point de convaincre les ingénieurs de la NASA ? Le premier prototype du Tardigrade sera présenté à la fin du mois au Petersen Museum (Californie).