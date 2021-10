Google Chrome 95 est disponible : la liste des nouveautés

Google propose la version stable de Chrome 95 au téléchargement. Cette mise à jour est disponible sur les différents systèmes d’exploitation. Voici les nouveautés du navigateur.

Les nouveautés de Chrome 95

Chrome 95 marque la fin de la prise en charge du FTP. Google indique que son navigateur ne prend pas en charge les connexions FTP chiffrées comme FTPS et ne prend pas non plus en charge le proxy. Très peu de personnes utilisent les fonctionnalités de FTP dans Chrome en raison de la disponibilité de clients FTP bien meilleurs. L’entreprise a donc jugé bon de supprimer purement et simplement son implémentation non sécurisée plutôt que d’y investir davantage.

En outre, Chrome 95 limite désormais la taille de la combinaison nom/valeur d’un cookie à un maximum de 4 096 octets, la longueur de chaque attribut étant fixée à 1 024 octets au maximum. Les cookies qui dépassent ces longueurs seront purement et simplement rejetés. Auparavant, Chrome avait l’habitude de fixer une limite de 4 096 octets sur l’ensemble de la ligne Set-Cookie. Cette modification récente permettra de l’aligner sur Firefox et d’améliorer l’interopérabilité.

Aussi, une nouvelle option permet de sauvegarder ses groupes d’onglets. Ce n’est pas disponible par défaut, il faut l’activer manuellement en entrant chrome://flags/#tab-groups-save dans la barre d’URL et en sectionnant « Enabled » dans le menu déroulant à droite. Citons également les Web Apps qui peuvent désormais être configurées comme les applications par défaut.

Enfin, il y a de l’amélioration pour les paiements afin de mieux les sécuriser. Le navigateur intègre une meilleur système d’authentification. Les tiers, comme les banques, peuvent utiliser une nouvelle extension de paiement pour authentifier toute demande pendant le processus d’achat.

Chrome 95 est disponible dès maintenant au téléchargement sur google.fr.