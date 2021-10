Instagram ajoute la possibilité de publier des photos/vidéos depuis un ordinateur

Instagram s’améliore quand le réseau social est visité depuis un ordinateur, avec la possibilité de poster une photo ou une vidéo. Cette manipulation était jusqu’à présent uniquement disponible depuis l’application ou le site mobile. Ceux qui passaient par un ordinateur pouvaient seulement voir les contenus des autres.

Instagram devient un peu plus intéressant depuis un ordinateur

Cette possibilité de poster des photos ou des vidéos sur Instagram depuis un ordinateur est en cours de déploiement. La plateforme fait savoir que le déploiement débute cette semaine. Les utilisateurs auront un nouveau bouton avec le signe « + » qui apparaitra en haut à droite. Il suffira de cliquer dessus et choisir sa vidéo ou sa photo, appliquer d’éventuels filtres, mettre une description, géolocaliser le contenu (si besoin), puis enfin passer à la publication.

Cette nouvelle fonctionnalité était en tout cas attendue par de nombreuses personnes. On imagine d’ailleurs que certains vont profiter du changement pour poster des photos ou vidéos qui ont été prises avec un appareil photo. Ils pouvaient déjà le faire auparavant, mais il fallait transférer les photos ou vidéos sur un smartphone puis publier depuis celui-ci. Cette étape ne sera plus nécessaire.

Un système de collaboration et de collecte de fonds

En outre, Instagram annonce un nouveau système « Collaboration ». Il permet à un utilisateur de collaborer avec un autre utilisateur en s’identifiant mutuellement. Une fois que l’autre utilisateur accepte l’identification, les deux noms d’utilisateur apparaîtront comme auteurs d’une publication ou d’un Reel, citant ainsi les deux créateurs. Ils auront également un nombre de vues, un nombre de J’aime et un fil de commentaires partagés. L’entreprise teste cette fonctionnalité depuis juillet et la déploie un peu plus aujourd’hui.

Instagram va également commencer à tester un moyen de créer des collectes de fonds pour les organisations à but non lucratif. La fonctionnalité permet de lancer une collecte de fonds directement à partir du bouton « + ». À ce moment, vous pourrez sélectionner une organisation à but non lucratif et ajouter la collecte de fonds à votre publication.